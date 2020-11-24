شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مدير محطة وقود جدة: إمدادات عملاء " أرامكو" لم تتأثر بحريق الخزان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قال مدير محطة وقود جدة عبدالله الغامدي، إنه تم السيطرة على الموقف كله بعد ساعة من الهجوم العدواني، موضحا أن إمدادات عملاء أرامكو لم تتوقف.

وأشار " الغامدي " خلال لقائه عبر قناة العربية:" لم يتعرض أحد للأذي الكل بأمان، لم تتعطل إمداداتنا لعملائنا، واستأنفنا العمل بعد ثلاث ساعات "، مبينا:" لم يسجل أي تأخير على عملاء الشركة مما يظهر استمرار عملنا رغم الهجوم العدواني مما يدل على إدارة أرامكو القوية وحجمها ".

وتابع:" على الفور خلال دقيقة قام فريق الاستجابة لدينا بتشغيل نظام إطفاء الحرائق المثبت في الخزان وبعد دقيقة تواجد رجال الإطفاء بالموقع، وتمت السيطرة على الحريق خلال 40 دقيقة وكان الموقف كله تحت السيطرة خلال ساعة ".