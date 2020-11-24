شكرا لمتابعة خبر عن طالب ابتدائي بالخبر يتحدى زملاءه في التهكير ويشاغب معلمه إلكترونياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):حاول طالب في إحدى المدارس الابتدائية بالخبر استغلال خدمة ثغرة في برنامج منصة التعليم وبرنامج تيمز، وتفعيله لها بشكل مشاركة الشاشه للتحايل على البرنامج، إلى جانب توليه السيطرة على إدارة الفصل افتراضيًا.
وقام الطالب الذي يبلغ من العمر ١١عاما بنشر شعاره على السبورة، وإخراج المعلم من الشرح ومشاغبته إلكترونيًا بصورة متكررة.
واستدعت إدارة المدرسة الطالب وقامت بعمل تعهد شفهي على الطالب وفق قوانين الإدارة وتحذيره من تكرار مشاغبته الهكرية، وذلك بحضور ولي أمره.
وقال الطالب ويدعى تركي أنه كان يتحدى زملاءه في تهكير المنصة وبرنامج التيمز للحصول على خاصية الحضور والغياب والشرح، ولم يتوقع أن يستطيع ذلك بسرعة بعد محاولات عدة استمرت معه أيام، وهو يسهر على البرنامج مبررًا بأنه يدرس أمام أسرته
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