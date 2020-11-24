شكرا لمتابعة خبر عن " الطاقة " : العمليات في محطة توزيع الوقود في جدة تسير بشكل طبيعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أوضحت وزارة ‏الطاقة أن العمليات في محطة توزيع الوقود في جدة تسير بشكل طبيعي، مضيفة:" نمتلك شبكة إمدادات قوية ومواقع للتخزين الاستراتيجي ".

وأشارت " ‏الطاقة " إلى أن الاعتداء الإرهابي لم يتسبب بخسارة أي جزء من المنتجات البترولية.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة صرح بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

وأوضح المصدر أن فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

اقرأ أيضا: