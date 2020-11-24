بالفيديو.. أجزاء مهشمة من فوهة الخزان المتضرر في محطة وقود جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):أظهرت لقطات حديثة أجزاء مهشمة من فوهة الخزان المتضرر في محطة وقود جدة بسبب الإتداء الحوثي الإرهابي .
وتوضح الصور تلك الأجزاء المنفصلة عن الخزان وهي ليست من المقذوف ، وإنما من الجزء العلوي من الخزان الوحيد المتضرر وهو خزان 103 الخاص بوقود الديزل ، وفقاً للعربية .
كما لم تتأثر صهاريج التوزيع لمحطات مكة أو جدة أو أبها رغم قربها من المقذوف ، فيما تمكنت الجهات المختصة من السيطرة على الحريق في زمن قياسي لا يتعدى 20 دقيقة .
وتجمهرت وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية لرصد وتوثيق هذة الأضرار التي حدثت جراء الإستهداف والتي لم تكن بشكل واسع أو مؤثر على عمليات تزويد الوقود ، كما أكدت أرامكو .
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