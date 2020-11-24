شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 495 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 344,311 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5811 حالة.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث وزارة الصحة، أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة بـ ٣٣ إصابة.