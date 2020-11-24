- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن "تسميات" تقرر توثيق الحالة المطرية المرتقبة باسم "سقيا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أقرت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة "تسميات" توثيق الحالة المطرية المرتقبة باسم "سقيا".
وأضافت أن تأثير حالة سقيا ستبدأ من يوم غد، الأربعاء، وتستمر لبضعة أيام، ويشمل تأثيرها مناطق عديدة في المملكة.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية من يوم غد، وحتى يوم الأحد المقبل، على معظم من مناطق المملكة، ومنها مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وجازان وعسير،والقصيم،والرياض، والمنطقة الشرقية،وحائل، ومنطقة الحدود الشمالية.
كانت هذه تفاصيل خبر "تسميات" تقرر توثيق الحالة المطرية المرتقبة باسم "سقيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.