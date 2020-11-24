شكرا لمتابعة خبر عن "تسميات" تقرر توثيق الحالة المطرية المرتقبة باسم "سقيا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أقرت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة "تسميات" توثيق الحالة المطرية المرتقبة باسم "سقيا".

وأضافت أن تأثير حالة سقيا ستبدأ من يوم غد، الأربعاء، وتستمر لبضعة أيام، ويشمل تأثيرها مناطق عديدة في المملكة.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية من يوم غد، وحتى يوم الأحد المقبل، على معظم من مناطق المملكة، ومنها مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وجازان وعسير،والقصيم،والرياض، والمنطقة الشرقية،وحائل، ومنطقة الحدود الشمالية.