صور .. حجم الأضرار التي ألحقها هجوم على منشأة "أرامكو" السعودية

تداولت وسائل الاعلام، اليوم الثلاثاء، صور للأضرر التي أحدثها الهجوم على محطة لتوزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة تابعة لشركة "أرامكو" النفطية.

وأكد مسؤول في "أرامكو"، أن العملاء لم يتأثروا بالهجوم التي تعرضت له محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة.

وأضاف بإن صهريجًا واحد توقف عن العمل نتيجة الهجوم، وذلك من بين 13 صهريجاً بالمنشأة.

وبيّن بأن طواقم الاطفاء استطاعت إخماد الحريق الناجم عن الهجوم في حوالي 40 دقيقة دون إصابة أحد.

وقال المسؤول بأن أرامكو منشأة حيوية توزع أكثر من 120 ألف برميل من المنتجات البترولية يوميًا.

وأشار المسؤول إلى أن صاروخ أصاب صهريج التخزين من أعلى مما تسبب في "أضرار جسيمة" بسقف الصهريج وأحدث فجوة باتساع نحو مترين، وظهرت علامات سوداء وبعض الأضرار حول حافته العلوية. وفق روسيا اليوم