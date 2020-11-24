«المرور السعودي»: 7 متطلبات لإصدار رخصة القيادة الخصوصي

حدد موقف غير السعوديين..
أوضح «المرور السعودي» متطلبات إصدار رخصة قيادة خصوصي، وذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين مفاده: «السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولدي عمره 19 سنة ومتمكن من القيادة بامتياز ويرغب بإصدار رخصة قيادة من المرور وش المطلوب؟».
وحدد «المرور»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» متطلبات رخصة قيادة خصوصي والتي جاءت كالتالي (إتمام سن 18 وألا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات، ترويجها أو حيازتها والسلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة واجتياز اختبار القيادة ودفع الرسوم).
كما أكد «المرور السعودي»، خلال المتطلبات، تسديد المخالفات أن وجدت وبالنسبة لغير السعوديين، يتطلب وجود إقامة نظامية.
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