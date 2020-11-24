تنبيه من «البنوك السعودية» حول روابط مواقع الشراء الإلكتروني

جددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، التأكيد على أهمية اتخاذ المشترين عبر مواقع الشراء الإلكتروني الإجراءات اللازمة؛ لضمان عمليات شراء آمنة لهم.
ونصحت اللجنة المشترين، بإنفوجراف عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر بالتحقق من صحة روابط المواقع التي يتسوقون منها، والتأكد من أن عنوان الصفحة يبدأ ببروتوكول التشفير الآمن https بدلًا من البروتوكول الشائع http مع وجود رمز القفل في شريط العنوان بالمتصفح.
كانت اللجنة نصحت، في وقت سابق، بإتباع إجراءات التسوق الإلكتروني الآمن، بالشراء من المواقع والمتاجر المعروفة والموثوقة ذات السمعة الجيدة مع مطابقة مبلغ الشراء مع الرسالة النصية التي تصل للعميل من البنك وعدم مشاركة الرقم لسري الخاص بالبطاقة البنكية مع آخرين عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو أي موقع إلكتروني آخر.
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