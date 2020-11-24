«تسميات» تطلق اسم «سقيا» للحالة الماطرة المتوقعة على معظم مناطق المملكة

أطلقت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالسعودية «تسميات» اسمًا على الحالة المناخية التي تتعرض لها المملكة بدءًا من الغد الأربعاء.

وذكرت تسميات –عبر حسابها على تويتر- أنها أقرت توثيق الحالة المطرية المرتقبة باسم «سقيا».

وأوضحت، أنه من المتوقع أن يبدأ تأثير حالة «سقيا» غدًا الأربعاء، وتستمر لبضعة أيام، ويشمل تأثيرها مناطق عديدة بالمملكة.

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