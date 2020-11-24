تستمر أيامًا عدة..
أطلقت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالسعودية «تسميات» اسمًا على الحالة المناخية التي تتعرض لها المملكة بدءًا من الغد الأربعاء.
وذكرت تسميات –عبر حسابها على تويتر- أنها أقرت توثيق الحالة المطرية المرتقبة باسم «سقيا».
وأوضحت، أنه من المتوقع أن يبدأ تأثير حالة «سقيا» غدًا الأربعاء، وتستمر لبضعة أيام، ويشمل تأثيرها مناطق عديدة بالمملكة.
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كانت هذه تفاصيل خبر «تسميات» تطلق اسم «سقيا» للحالة الماطرة المتوقعة على معظم مناطق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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