الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: هبوب رياح وسحب رعدية على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الأربعاء، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

كما توقعت الهيئة تكون سحب رعدية ممطرة خلال فترة ما بعد المساء على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الوسطي والشمالية منها وأجزاء من منطقة المدينة المنورة، فيما يشهد البحر الأحمر رياحا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والوسط وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج،

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية، في مناطق المملكة.

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