طالب ابتدائي بالخبر يتحدى زملاءه في التهكير.. اقتحم فصله ونشر شعاره وشاغب المعلم إلكترونيًا

استدعت إحدى المدارس الابتدائية بالخبر، طالبًا عمره «١١» سنة للاشتباه به حول محاولة استغلاله خدمة «ثغرة» في برنامج منصة التعليم وبرنامج «تيمز»، وتفعيله لها بشكل مشاركة الشاشه للتحايل على البرنامج، إلى جانب توليه السيطرة على إدارة الفصل افتراضيًا ونشر شعاره على السبورة، وإخراج المعلم من الشرح ومشاغبته إلكترونيًا بصورة متكررة.

وقامت إدارة المدرسة بعمل تعهد شفهي على الطالب وفق قوانين الإدارة وتحذيره من تكرار مشاغبته «الهكرية»، وذلك بحضور ولي أمره.

وقد برر الطالب - تركي- ما قام به بأنه تحدى زملاءه في تهكير المنصة وبرنامج التيمز للحصول على خاصية الحضور والغياب والشرح، ولم يتوقع أن يستطيع ذلك بسرعة بعد محاولات عدة استمرت معه أيام، وهو يسهر على البرنامج مبررًا بأنه يدرس أمام أسرته.

وذكرت إدارة المدرسة أن مثل هذه المحاولة جديدة وغير مقبولة، خاصة وأن جميع الطلبة قاموا بموافقه رقمية على عدم محاولة الاختراق أو العبث أثناء دخولهم للبرنامج.