«الصحة»: تسجيل 252 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 495 حالة ووفاة 15 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 355741 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 495 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 344311 حالة.

كما تم تسجيل 15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5811 حالة.

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