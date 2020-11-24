بوتين: التعاون الروسي السعودي ساهم في ضمان استقرار أسواق الطاقة

أكد أن علاقات موسكو والرياض تتطور بشكل متزايد..
أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن علاقات بلاده مع السعودية تتطور بشكل متزايد، مشيرًا إلى أن العلاقات مع السعودية اكتسبت مؤخرًا طابعًا واسعًا وشاملًا.
وقال بوتين –وفقا للعربية- إن هناك تعاونًا روسيًّا وسعوديًّا بشكل فعال في إطار «أوبك+»، موضحًا أن التعاون الروسي السعودي ساهم في ضمان استقرار أسواق الطاقة.
وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه ممتن لجهود العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان، في إنجاح قمة العشرين.
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