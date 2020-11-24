والد طالب التهكير يروي لعاجل تفاصيل ما حدث بالمدرسة.. والإجراء المتخذ ضد ابنه

تواصلت (عاجل) مع والد طالب الابتدائية تركي عمره 11 عامًا، الذي قام بتهكير منصة مدرسته في الخبر؛ حيث أكد والد الطالب لعاجل، تلقيه اتصالًا من المدرسة وعند زيارته لها ومقابلته للإدارة (المدير-والمشرف) قاموا بشرح ما قام به ابنه.

وذكر والد الطالب، أن إدارة المدرسة شرحت له طريقة المحاولة التي قام بها ابنه مستفيدًا من خدمة مشاركة الشاشة والتي غالبًا يستخدمها المعلمون فقط، ودخوله من خلالها للسيطرة على الحصة والحصول على صلاحيات المعلم للدخول للمنصه بطريقة مثيرة ومربية لهم.

وأضاف والد الطالب تركي، أن إدارة المدرسة قامت بتوجيه الإنذار الشفهي، وهو أول الخطوات الإنذارية للطلبة بعدم المحاولات.

ونوه والد الطالب، إلى حرصه على متابعة ابنه، لكن في هذا الزمن الرقمي ووجود الأبناء وتعاملهم الدائم مع الأجهزة ما بين دراسة ولعب وتواصل، جعل المراقبة أصعب.

وتوجه والد الطالب، بالشمر لإدارة المدرسة على المتابعة، معتذرًا لهم عن مشاغبة ابنه الإلكترونية.

ومانت إحدى المدارس الابتدائية بالخبر، استدعت طالبًا عمره (١١) سنة للاشتباه به حول محاولة استغلاله لخدمة (ثغرة) في برنامج منصة التعليم وبرنامج (تيمز)، وتفعيله لها بشكل مشاركة الشاشة للتحايل على البرنامج، إلى جانب توليه السيطرة على إدارة الفصل افتراضيًّا ونشر شعاره على السبورة، وإخراج المعلم من الشرح ومشاغبته إلكترونيًّا بصورة متكررة.

وقامت إدارة المدرسة بعمل تعهد شفهي على الطالب وفق قوانين الإدارة وتحذيره من تكرار مشاغبته (الهكرية)، وذلك بحضور ولي أمره.

وبرر الطالب - تركي- ماقام بها بأنه تحدى مع زملائه في تهكير المنصة وبرنامج التيمز للحصول على خاصية الحضور والغياب والشرح ولم يتوقع أن يستطيع ذلك بسرعة بعد عدة محاولات استمرت معه أيامًا، وهو يسهر على البرنامج مبررًا بأنه يدرس أمام أسرته.

وذكرت إدارة المدرسة أن مثل هذه المحاولة جديدة وغير مقبولة خاصة أن جميع الطلبة قاموا بموافقة رقمية على عدم محاولة الاختراق أو العبث أثناء دخولهم البرنامج.