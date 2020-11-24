مؤسسة التقاعد تستعرض الإصدار الجديد لتطبيقها واستخدماته ومزاياه

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الثلاثاء، إقامة ورشة تعريفية بتطبيق التقاعد عن بُعد، للتعريف بالتطبيق ومزاياه واستخداماته.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن موعد الورشة غدًا الأربعاء الساعة الواحدة ظهر عبر تطبيق webex.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد أطلقت تطبيقها للأجهزة الذكية بإصداره الجديد في الأسبوع الأول من الشهر الجاري والذي يعمل على كل الأجهزة اللوحية الذكية بمختلف أنظمة التشغيل iOS وAndroid، داعية عملاءها إلى المسارعة بتحديث التطبيق للاستفادة من خصائصه المميزة.

ويشمل تطبيق التقاعد إمكانية استعراض أخبار وفعاليات المؤسسة وإصداراتها بشكل آني ومباشر، إضافة إلى سهولة التواصل بخدمة العناية بالعملاء، مع خاصية تفعيل الإشعارات، وفق المؤسسة العامة للتقاعد.

وأفادت المؤسسة العامة للتقاعد أن التطبيق يتيح تنفيذ أكثر من 20 خدمة إلكترونية من بينها «خدمة إصدار البطاقات التقاعدية الإلكترونية، ومتابعة الطلبات، وحجز موعد، واستخراج بطاقة مستفيد من متقاعد، والتعريف بالمعاش الفوري، وإصدار البطاقة التعريفية»، وغيرها من الخدمات.

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