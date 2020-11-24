بالفيديو.. «التأمينات الاجتماعية» تحدد المدة اللازمة للإبلاغ عن إصابة العمل

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة المدة اللازمة للإبلاغ عن إصابة العمل.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يلتزم المصاب أو من ينوب عنه بإبلاغ صاحب العمل خلال 7 أيام من تاريخ وقوع الإصابة.

ويلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عنها خلال 3 أيام من تاريخ إبلاغه.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حددت أنواع الإصابات التي تندرج تحت بند إصابة عمل وهم: الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه.

والحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر العمل أو العكس أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه الطعام أو إلى المسجد والعكس، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكذلك الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقله بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل والإصابة بأي من الأمراض التي يثبت أنها ناجمة عن العمل، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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