شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف متدرب بالمعهد العقاري خلال 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

-863 دورة تدريبية شملت 29 برنامجًا تدريبيًا

حقق المعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار أحد أهداف إستراتيجيته بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2020م بتدريب 40130 متدربًا ومتدربة من خلال (863) دورة تدريبية أقامها المعهد، وشملت 29 برنامجًا تدريبيًا في مجالات العقار المختلفة، حيث نفذ المعهد الدورات بناءً على نتائج دراسة لاحتياج القطاع العقاري في المملكة، وتوقع الاحتياج المستقبلي لتأهيل الكوادر الوطنية ورفع كفاءة أدائها.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك، أن المعهد عمل على تحقيق أحد محاور الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وهو تمكين واستدامة القطاع برفع كفاءة العاملين فيه وتأهيلهم ورفع المستوى المعرفي من خلال الاحترافية في التدريب والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في مجالات العقار المختلفة بما في ذلك مستجدات الأنظمة والتشريعات؛ التي تسهم في تنظيم وتطوير السوق العقاري السعودي، وإيجاد فرص وظيفية لشابات وشباب الوطن.

وأشاد المبارك بدور المعهد المميز في مراجعة وتقييم وتطوير برامجه التدريبية، وتحكيم مناهجه، وضمان جودتها وتميزها العلمي والمعرفي، موضحاً المعهد يعمل على تنفيذ خطة التحول إلى معهد اعتماد ومركز للأبحاث والتطوير ونقل المعرفة.