شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء 98٪ من المرحلة الأولى بمشروع شبكات الأمطار في 3 أحياء في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أنهت أمانة المنطقة الشرقية 98٪ من المرحلة الأولى لمشروع شبكات تصريف مياه الأمطار لأحياء طيبة والفاخرية والندى، وذلك ضمن مشاريع تصريف مياه الأمطار الجارية بحاضرة الدمام.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، أنه تم الانتهاء من 98% من تنفيذ المرحلة الأولى لخدمة أحياء طيبة والندى والفاخرية، التي تتضمن تنفيذ خط طرد قطر 1800 ملم من حي طيبة وحتى المصب على الخليج العربي بطول إجمالي 17500 متر طولي، وجزء من شبكات الانحدار داخل حي الفاخرية بطول 3940 متر طولي، وبأقطار أنابيب تتراوح من 400 ملم وحتى 1200 ملم وعدد 65 منهول وعدد 86 مصيدة مطر وربطها على البحيرة القائمة بحي الفاخرية.

وبين أنه تم طرح مشروعين للتنفيذ واستكمال شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطتين لتصريف مياه الأمطار بحي الفاخرية وحي طيبه، ويجري حاليا استكمال إجراءات الترسية لهم، وأن العمل الذي تم في الأحياء يأتي استكمالاً لدعم وزارة الشؤون البلدية والقروية لمشاريع البنى التحتية وخاصة تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية، مشيراً إلى أنه سيتم العمل بمشاريع أخرى خلال الفترة القادمة للمناطق غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، وذلك في إطار رفع الكفاءة في شبكة تصريف مياه الأمطار والحد من الأضرار التي تخلفها وتجمعها في الأحياء.

وأكد المهندس الملا أن المشاريع الإستراتيجية تأتي ضمن خطة الأمانة لتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار بحاضرة الدمام، لخدمة أحياء الفاخرية وطيبة والندى والمخططات المجاورة من الجهة الغربية، وذلك بإنشاء منظومة متكاملة.

وأفاد أن العمل يجري حاليا على تنفيذ 4 مشاريع لتصريف مياه الأمطار لخدمه أحياء ضاحية الملك فهد بالدمام، التي تتضمن مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الأولى بالضاحية، ويشمل خطي طرد بطول 17000 متر طولي، وغرف صمامات رئيسية هواء وغسيل، ومنشأ مصب ابتداء من الخليج العربي وحتى بداية الحي الخامس بالضاحية، وبلغت نسبه الإنجاز بالمشروع 93 %.

وأبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع أن مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثانية بضاحية الملك فهد هو استكمال خطي طرد بطول 11376 متر طولي، وغرف صمامات رئيسية هواء وغسيل ابتداءً من الحي الخامس بالضاحية وحتى محطتي تصريف مياه الأمطار في كل من الحي الخامس والثاني بالضاحية، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 99% ، وأن المرحلة الثالثة للمشروع هي محطة ضخ بالحي الخامس بالضاحية، حيث بلغت نسبة إنجازها 53 % ، وأن المرحلة الرابعة هي محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار بالحي الثاني بالضاحية وشبكات تصريف مياه أمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بالحي الثاني وجزء من الحي السادس والخامس بالضاحية بأقطار تتراوح من 400 ملم، وحتى 3000 ملم، حيث بلغت نسبة إنجازها 73 %.

وأشار إلى أن العمل جاري على الانتهاء من رفع كفاءة محطة بن خلدون بتنفيذ خط طرد قطر 1400 ملم من محطة الجنوبية (1) وربطها بمحطة الغربية (1)، وذلك لخدمة أحياء بن خلدون والمريكبات والنزهة والفردوس والجامعيين، وشبكات نفق وجسر تقاطع شارع الخليفة عثمان بن عفان، وكل من طريق الأمير نايف بن عبد العزيز وطريق الأمير متعب بن عبد العزيز، وتفعيل وحدات ضخ بحي الأرجان بالخالدية الشمالية، وشارع الأشرعة بحي الشاطئ بالدمام وشارع الخليفة عثمان بن عفان بحي الواحة، وذلك ضمن مشروع تصريف مياه الأمطار في عدة أحياء بالدمام، وجاري الربط وتفعيل محطة حي الضباب التي تخدم حي الضباب وحي النور وجزء من شبكات تصريف مياه الأمطار بغرب الدمام ، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 90 %.

ولفت المهندس الملا إلى أن أطوال شبكات تصريف مياه الأمطار الرئيسية والفرعية بلغ تقريباً مليون متر طولي، فيما بلغ عدد المحطات (36) محطة بطاقة تصريفية (300000) متر مكعب بالساعة، وبلغ عدد المضخات الأساسية (79) وعدد المضخات الاحتياطية (42).