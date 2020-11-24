10 أطعمة تزيد من المغنيسيوم وتمنع ارتفاع ضغط الدم 

2020-11-24

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

رغم أن الغالبية العظمى من الأشخاص يدركون مدى فائدة عنصر المغنيسيوم للجسم، إلا أنهم لا يحرصون على تناوله بانتظام، وعلى سبيل المثال، فإن 80% من الأمريكيين يعانون من نقصه، بحسب موقع Daily Health Post الطبي.

ما هو نقص المغنيسيوم؟

المغنيسيوم معدن موجود بكميات كبيرة نسبيًا في الجسم، ويقدر الباحثون أن جسم الشخص العادي يحتوي على نحو 25 جرامًا من المغنيسيوم ونصف هذه الكمية موجودة في العظام.

ويُعد المغنيسيوم مسؤولًا عن امتصاص الكالسيوم والسيليكا وفيتامين د وفيتامين ك، وتنشيط العضلات والأعصاب، وإزالة السموم، وهضم البروتينات والكربوهيدرات والدهون.

العلامات المبكرة لنقص المغنيسيوم

وتشمل العلامات المبكرة لنقص المغنيسيوم ما يلي: فقدان الشهية، الغثيان، التقيؤ، التعب والضعف، الخدر، التنميل، تقلصات وتشنجات العضلات، عدم انتظام ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم.

أما عن عوامل خطر نقص المغنيسيوم في الجسم، فإنه يؤدي إلى احتمالية الإصابة بالمرض الكلوي، وحدوث مشاكل في الغدة الجار درقية، وغيرها من المشاكل الصحية.

أفضل 10 أنواع من الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

1- 30 جرامًا من الكاجو تساوي 20% من القيمة اليومية.

2- 30 جرامًا من اللوز توفر 19% من القيمة اليومية.

3- فاكهة واحدة من الأفوكادو تعادل 15% من القيمة اليومية.

4- كوب واحد من البنجر الأخضر المسلوق يوفر 24% من القيمة اليومية.

5- كوب واحد من العدس المطبوخ يعادل 18% من القيمة اليومية.

6- قطعة واحدة من الشوكولاتة تمنحك 58% من القيمة اليومية.

7- كوب واحد من التين المجفف يعادل 25% من القيمة اليومية.

8- كوب واحد من البامية يمنحك 14% من القيمة اليومية.

8- كوب واحد من الأرز البني طويل الحبة يمدك بنسبة 21% من القيمة اليومية.

9- يمنحك كوب واحد من السبانخ المطبوخة 39% من القيمة اليومية.

10- كوب واحد من الموز يمنحك 15% من القيمة اليومية.



