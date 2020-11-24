المسند : يكشف تفاصيل حالة سقيا المطرية والمناطق المشمولة

2020-11-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن تشهد السعودية على مدى الأيام المقبلة حالة مطرية جديدة تم إطلاق اسم سقيا عليها.

تفاصيل حالة سقيا

وقال المسند عبر تويتر: “أقرت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) توثيق الحالة المطرية المرتقبة باسم سقيا وهي حالة مطرية متوقع أن تبدأ ضعيفة يوم غد”.

وأوضح المسند أن البداية الفعلية للحالة سقيا ستكون يوم الخميس، ومتوقع أن تستمر لبضعة أيام، ونطاق تأثيرها يشمل معظم أرجاء البلاد.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة). وسماءً غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



