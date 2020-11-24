طالبة سعودية تخترع مخدة تقلص أضرار الأجهزة الذكية عند النوم

2020-11-24

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

حققت الطالبة مها مرضي عائض المالكي، بالصف السادس الابتدائي في مدارس مواهب الوطن بخميس مشيط التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، الميدالية الذهبية عن اختراعها مخدة صحية تعطي استقامة للعمود الفقري وتحمي من الأشعة الضارة الصادرة من استخدام الأجهزة الذكية عند النوم.

جاء ذلك، في معرض “أرخميدس” الدولي الذي ينفذ لمدة أربعة أيام كل عام في دولة روسيا، ضمن عدد من المخترعين والمخترعات من أساتذة وطلاب وطالبات موهوبين وموهوبات على مستوى العالم؛ لعرض إنتاجهم الفكري، تحت إشراف لجنة إشرافية تتولى التحكيم وترشيح أفضل الاختراعات، حيث أقيم المعرض أواخر شهر مارس الماضي.

من جانبه كرم مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني الطالبة المخترعة، مؤكدًا أن هذا الاختراع جاء مساندًا لعملية التعلم عن بُعد، فيما ثمن الجهود المبذولة من إدارة المدارس في رعاية الموهبة وصولًا إلى تحقيق هذه الاختراعات العالمية.



