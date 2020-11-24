رابط ‫وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات‬‎ للتسجيل في 5800 وظيفة

2020-11-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

تطلق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع أكثر من 130 شريكًا معرض التوظيف الافتراضي يوم الأحد المقبل بهدف توفير وظائف للمواطنين والمواطنات في القطاعات المختلفة ضمن مبادرة مهارات المستقبل.

التسجيل في مبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات‬‎

ويمكن استعراض الوظائف المتاحة في مبادرة وزارة الاتصالات كما يلي:

الدخول على موقع مبادرة التوظيف الافتراضي، ثم استعراض الشركات المشاركة في المبادرة أو البحث عن شركة واستعراض فرص العمل المتاحة لديها.

وبعد استعراض فرص العمل يتم اختيار الوظيفة التي تناسب التخصص الدراسي والخبرات والتقديم عليها.

أهداف مبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات‬‎

ويأتي معرض التوظيف الافتراضي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات امتدادًا لمخرجات مسارات مبادرة مهارات المستقبل الهادفة إلى خلق نموذج بيئي مستدام لتنمية المهارات الرقمية، والإسهام في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقًا لمتطلبات سوق العمل بمشاركة جهات التوظيف في القطاع الخاص.

موعد معرض التوظيف الافتراضي

ودعت الوزارة شركاءها من القطاع الخاص إلى المشاركة في معرض التوظيف الذي سيقام لمدة ثلاثة أيام بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر، والاستفادة من الدعم الذي تقدمه المبادرة لتلبية احتياجاتهم في الوظائف الرقمية من خلال دعم تكاليف الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوجيه والإرشاد المعنوي ودعم فروقات الرواتب، وذلك من خلال طرح الوظائف الشاغرة، ومقابلة طالبي العمل بشكل لحظي وعن بُعد.

ودعت الوزارة أيضًا الباحثين والباحثات عن عمل إلى التسجيل في المعرض من خلال زيارة الموقع الإلكتروني استعدادًا للمشاركة والتقديم على الشواغر الوظيفية البالغ عددها أكثر من 5800 شاغرٍ وظيفي.

المستهدفون من معرض التوظيف الافتراضي

ويستهدف المعرض الافتراضي أصحاب العمل داخل أو خارج قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ممن تتوفر لديهم شواغر وظيفية حالية أو مستقبلية في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، وخدمة طالبي العمل الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة بأن يكونوا حديثي التخرج، أو منقطع عن العمل لمدة لا تقل عن 90 يومًا، للالتقاء بالشركات بمكان واحد وبشكل افتراضي.

وتتيح منصة التوظيف للجهات المشاركة البالغ عددها أكثر من 130 شركة التعريف بنشاطها، وعرض الفرص الوظيفية، والتقدم لها من قبل الباحثين عن عمل وعمل المقابلات الشخصية، إضافة إلى احتواء المنصة الافتراضية على جلسات حوارية تستضيف أصحاب القرار من الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة، وورش تدريب لتمكين الباحثين عن عمل والتهيئة للمقابلات.

