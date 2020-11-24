كليات جامعة الأمير سطام بوادي الدواسر وشروط الالتحاق

جامعة الأمير سطام، من أعرق وأهم الجامعات في المملكة العربية السعودية، حيث تأسست بمرسوم ملكي في عام 2009 م، حيث حولت فرع جامعة الملك سعود بالخرج لجامعة مستقلة باسم جامعة الخرج، مع انضمام جميع الكليات بمحافظات وداي الدواسر والخرج والدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل والحريق للجامعة.

وفي عام 2011 تم تعديل اسم الجامعة من الخرج إلى جامعة سلمان بن عبد العزيز، وبعد 4 سنوات تم تغييرها مرة أخري في عام 2015 لتصبح جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز لتحتوي علي عشرون كلية بالجامعة والكثير من الأقسام والتخصصات.

كليات جامعة سطام بوادي الدواسر

جامعات سطام بوادي الدواسر، هي أحد فروع جامعة سطام الموجودة في عدد من المحافظات السعودية، وتحتوي محافظة وادي الداوسر علي الكليات التالية التابعة للجامعة:

كلية الهندسة: وبها تخصص واحد وهو الهندسة الكهربائية ويمنح درجة البكالوريوس.

كلية العلوم الطبية التطبيقية: بها تخصص واحد وهو علوم المختبرات الطبية ويحصل عليه الطالب علي درجة البكالوريوس.

كلية التربية: بها العديد من التخصصات والأقسام مثل الدراسات الإسلامية وتخصصها يمنح البكالوريوس، وكذلك قسم التربية الخاصة حيث يحتوي علي تخصصين هما التربية الفكرية وصعوبات التعلم ويمنح الاثنين درجة البكالوريوس.

الأطفال والاقتصاد المنزلي: من التخصصات الموجودة بالجامعة ويمنحان درجة البكالوريوس أيضا

كلية الآداب والعلوم: تأسست في عام 1428 هجرية وبدأت الدراسة في العام نفسه

وفي منتصف أكتوبر لعام 2019، انتقلت طالبات وعضوات هيئة التدريس وموظفات جامعة الأمير سطان بوادي الدواسر، بكليتي العلوم والآداب وكلية العلوك الطبية التطبيقية للمباني الجديدة للكليات شرقي المحافظة.

وأعلنت الجامعة وقتها، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المباني الجديدة بلغت أكثر من 260 مليون ريال ، لأربع كليات هي : كلية العلوم الطبية التطبقية وكلية الآداب والعلوم والسنة التحضيرية وكلية التربية.

وضمت كل كلية من الكليات الأربعة 18 معملا و50 قاعة دراسية و3 قاعات مخصصة للأنشطة الصفية، ومسرح بكل كلية يتسع لـ 400 طالبة، وكذلك مكتبة حديثة وكافتيريا، ومرافق خدمية بعدد 42 غرفة.

الشروط العامة للقبول بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

حددت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، وفرعها في محافظة وادي الدواسر، شروط القبول العامة للالتحاق بالجامعة في جميع فروعها والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم للالتحاق حاصلا علي الشهادة الخاصة بالثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها علي أن يعادل مجلس الجامعة الشهادات من داخل المملكة لهدف القبول بناء على توصية من مجلس الكلية علي أن تكون قرارات لجنة المعادلات هي المرجع في معادلات شهادات الخارجية. يجب أن يتقدم الطالب للجامعة في مدة لا تزيد عن 5 سنوات بعد حصوله علي الثانوية العامة أو ما يعادلها ولا يجوز الالتحاق بعد هذه المدة إلا في حالات يستنثها مجلس الجامعة لأسباب المقنعة. أن يتحلى المتقدم للالتحاق بالجامعة بحسن السلوك والسرية وأن لا يكون قد صدر ضده أي حكم يخص الشرف أو الأمانة. لابد أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية المطلوبة من الكليات بنجاح. يجب أن يكون المتقدم لائق طبيا. حصول المتقدم علي موافقة من جهة العمل بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة خاصة أو جهة حكومية. استيفاء الشروط المطلوبة التي تحددها الجامعة وقت التقديم. عدم فصل المتقدم للجامعة من قبل في أحدي الجامعات لأسباب تأديبية أو تعليمية. تسمح الكلية بقبول الحاصلين علي شهاد البكالوريوس أو ما يعادل، وذلك للحصول منها علي بكالوريوس جديد باستثناء من مجلس الجامعة.

أرقام التواصل مع الجامعة

خصصت الجامعة أرقام للتواصل مع إدارتها والمسؤولين بها وذلك لتلقي الشكاوي والمقترحات أو الإستعانة بها في أي وقت وجاء كما موضح بالجدول التالي: