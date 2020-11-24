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نظّم القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف، لقاءً بعنوان "استغلال الأطفال لغرض الشهرة (مظاهره وعواقبه)".
جاء ذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل، قدمته أستاذ الطفولة المبكرة المشارك بجامعة أم القرى الدكتورة سبحة اللحياني.
وتناول اللقاء المقام افتراضيًا، عددًا من المحاور كان أبرزها "حقوق الطفل في الإسلام, مظاهر استغلال الأطفال لغرض الشهرة ومسبباته, والآثار النفسية للأطفال ضحايا الاستغلال, والعقوبات ضد مستغلي الأطفال والدعم النفسي للأطفال ضحايا الاستغلال".
وفي ختام اللقاء، قدمت الدكتورة سبحة اللحياني، شكرها الجزيل للوكيل المساعد لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي النسائية، ومديرة القسم النسائي الأستاذة ابتهال بنت علي الجعيد، لتوجيهها الدائم وحرصها البالغ لتفعيل الدور المجتمعي للمكتبة.
وأكدت الوكيل المساعد لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي النسائية ومديرة القسم النسائي، حرص الوكالة على التفاعل مع المناسبات العالمية، والوطنية التي تهم فئة المجتمع، لبث العلم والمعرفة بين فئات المجتمع، ومنسوبات مكتبة الحرم المكي الشريف.
وذكرت "الجعيد" أن اليوم العالمي للطفل نقطة وثب ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها، وترجمتها إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل للأطفال، وصناعة جيل للمستقبل.
وقالت إن هذه البرامج تأتي بدعم وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، خاصة فيما يخص تنشئة الأطفال، وبث الاستقرار الأسري، ونشر العلم والمعرفة.
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 04:08 PM
"الجعيد": اليوم العالمي للطفل نقطة وثب ملهمة للدفاع عن حقوقه وتعزيزها"استغلال الأطفال لغرض الشهرة".. لقاء بتنظيم القسم النسائي بمكتبة الحرم
نظّم القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف، لقاءً بعنوان "استغلال الأطفال لغرض الشهرة (مظاهره وعواقبه)".
جاء ذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل، قدمته أستاذ الطفولة المبكرة المشارك بجامعة أم القرى الدكتورة سبحة اللحياني.
وتناول اللقاء المقام افتراضيًا، عددًا من المحاور كان أبرزها "حقوق الطفل في الإسلام, مظاهر استغلال الأطفال لغرض الشهرة ومسبباته, والآثار النفسية للأطفال ضحايا الاستغلال, والعقوبات ضد مستغلي الأطفال والدعم النفسي للأطفال ضحايا الاستغلال".
وفي ختام اللقاء، قدمت الدكتورة سبحة اللحياني، شكرها الجزيل للوكيل المساعد لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي النسائية، ومديرة القسم النسائي الأستاذة ابتهال بنت علي الجعيد، لتوجيهها الدائم وحرصها البالغ لتفعيل الدور المجتمعي للمكتبة.
وأكدت الوكيل المساعد لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي النسائية ومديرة القسم النسائي، حرص الوكالة على التفاعل مع المناسبات العالمية، والوطنية التي تهم فئة المجتمع، لبث العلم والمعرفة بين فئات المجتمع، ومنسوبات مكتبة الحرم المكي الشريف.
وذكرت "الجعيد" أن اليوم العالمي للطفل نقطة وثب ملهمة للدفاع عن حقوق الطفل وتعزيزها، وترجمتها إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل للأطفال، وصناعة جيل للمستقبل.
وقالت إن هذه البرامج تأتي بدعم وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، خاصة فيما يخص تنشئة الأطفال، وبث الاستقرار الأسري، ونشر العلم والمعرفة.
، "استغلال الأطفال لغرض الشهرة".. لقاء بتنظيم القسم النسائي بمكتبة الحرم ،
المصدر : الخليج 365
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