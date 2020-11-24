، مفتي مصر يدين هجوم جدة: التنظيمات الإرهابية إلى زوال ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا إلى استمرار التنسيق والتعاون العربي في مواجهة الإرهاب

أدان مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور شوقي علام، الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف محطة توزيع منتجات بترولية في مدينة جدة.

وأكد مفتي مصر، في بيان له اليوم، أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية جميعها إلى زوال وستذهب جميع عملياتها الإجرامية التي ارتكبتها إلى مزبلة التاريخ.

ودعا "علام" إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون العربي التام في مواجهة العمليات والهجمات الإرهابية التي تشنها الجماعات والتيارات الإرهابية التي تسعى لنشر العنف والخراب في المنطقة العربية.