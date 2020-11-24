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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنان موسكو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التعاون الفعال بين المملكة وروسيا في إطار مجموعة "أوبك+".
وخلال مراسم قبول أوراق اعتماد سفراء أجانب في قصر الكرملين الكبير، اليوم الثلاثاء، أشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية تشهد تطوراً مطرداً في مختلف المجالات.
وقال "بوتين" وفق موقع "روسيا اليوم": إن روسيا والسعودية تتعاونان بصورة فعالة ضمن إطار مجموعة "أوبك+"، وتساهمان بقسط مشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، الأمر الذي يشعرنا بالامتنان لصاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد".
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 03:59 PM
الرئيس الروسي: تساهمان بقسط مشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية"بوتين": أشكر خادم الحرمين على تعاون الرياض مع موسكو في مجموعة "أوبك+"
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنان موسكو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على التعاون الفعال بين المملكة وروسيا في إطار مجموعة "أوبك+".
وخلال مراسم قبول أوراق اعتماد سفراء أجانب في قصر الكرملين الكبير، اليوم الثلاثاء، أشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية تشهد تطوراً مطرداً في مختلف المجالات.
وقال "بوتين" وفق موقع "روسيا اليوم": إن روسيا والسعودية تتعاونان بصورة فعالة ضمن إطار مجموعة "أوبك+"، وتساهمان بقسط مشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، الأمر الذي يشعرنا بالامتنان لصاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد".
، "بوتين": أشكر خادم الحرمين على تعاون الرياض مع موسكو في مجموعة "أوبك+" ،
المصدر : الخليج 365
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