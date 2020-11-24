، مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر الاعتداء على محطة التوزيع في جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن الجريمة تعتبر دليلًا جديدًا على سعي الحوثي لتقويض أمن المنطقة

استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة، الاعتداء الإرهابي الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية واستهدفت به محطة لتوزيع الوقود في مدينة جدة.

وأعربت، في بيان أصدرته اليوم من مقرها بتونس، عن شجبها التام لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي يعّد دليلًا جديدًا على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وشددت، في بيانها، على تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ووقوفها إلى جانبها في مجابهة الإرهاب ومواجهة المخططات الخارجية الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها.

وأكدت دعمها في كل ما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.