، لتبقى: إضاءة "LED" أكثر توفيرًا في استهلاك الطاقة وأطول عمرًا ،

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حثّ المركز السعودي لكفاءة الطاقة على استخدام الإضاءة الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة "المستوى الأخضر"، كونها الأكثر توفيراً للطاقة الكهربائية والأطول عمراً.
وأوضح خلال حملته التوعوية عن الإنارة بمسمى (#وفرت _ وأنورت) أن الحملة تهدف إلى التوعية بالسلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات بسيطة تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.
وتشمل الرسائل الرئيسة للحملة "الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثمان مرات عن الإضاءة التقليدية، الإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75 % من الاستهلاك، الإضاءة الموفرة (LED) يدوم عمرها ثمانية أضعاف عمر الإضاءة العادية (المتوهجة)، الإضاءة الطبيعية تغنيك عن (اللمبات)، حساسات الحركة تقلل الاستهلاك بإطفاء الإنارة تلقائيًا عند عدم الحاجة، الإضاءة المصدرة للحرارة (المتوهجة) تزيد استهلاك أجهزة التكييف، تقسيم مفاتيح الإنارة يساعدك على التقليل من الاستهلاك، تحقق من صحة البطاقة كفاءة الطاقة للإضاءة عبر تطبيق تأكد، وإطفاء الإنارة عند عدم الحاجة".
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 03:53 PM
في إطار حملة المركز الهادفة للتوعية بالسلوكيات الواجب اتباعهالتبقى: إضاءة "LED" أكثر توفيرًا في استهلاك الطاقة وأطول عمرًا
حثّ المركز السعودي لكفاءة الطاقة على استخدام الإضاءة الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة "المستوى الأخضر"، كونها الأكثر توفيراً للطاقة الكهربائية والأطول عمراً.
وأوضح خلال حملته التوعوية عن الإنارة بمسمى (#وفرت _ وأنورت) أن الحملة تهدف إلى التوعية بالسلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات بسيطة تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.
وتشمل الرسائل الرئيسة للحملة "الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثمان مرات عن الإضاءة التقليدية، الإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75 % من الاستهلاك، الإضاءة الموفرة (LED) يدوم عمرها ثمانية أضعاف عمر الإضاءة العادية (المتوهجة)، الإضاءة الطبيعية تغنيك عن (اللمبات)، حساسات الحركة تقلل الاستهلاك بإطفاء الإنارة تلقائيًا عند عدم الحاجة، الإضاءة المصدرة للحرارة (المتوهجة) تزيد استهلاك أجهزة التكييف، تقسيم مفاتيح الإنارة يساعدك على التقليل من الاستهلاك، تحقق من صحة البطاقة كفاءة الطاقة للإضاءة عبر تطبيق تأكد، وإطفاء الإنارة عند عدم الحاجة".
، لتبقى: إضاءة "LED" أكثر توفيرًا في استهلاك الطاقة وأطول عمرًا ،
المصدر : الخليج 365
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