، روسيا تعلن سعر جرعة لقاح "سبوتنيك-V" للمستهلكين الأجانب ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
ذكر بيان نُشر على الموقع الرسمي الخاص بلقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا، أن سعر جرعة اللقاح للمستهلكين الأجانب سيكون أقل من عشرة دولارات.
ووفقاً لـ"روسيا اليوم" فإن التطعيم يتطلب استخدام جرعتيْن من اللقاح، وستكون تكلفته للمستهلك الأجنبي بحدود 20 دولاراً، مما يعني أنه سيكون أرخص مرتين أو ثلاث مرات من اللقاحات الأخرى ذات مستوى الفعالية المماثل.
وأكد البيان الصادر بهذا الخصوص أن المواطنين يتلقون التطعيم باللقاح مجاناً.
وأشار البيان إلى أن الاتفاقات المبرمة بين الصندوق الروسي للاستثمار وشركات الأدوية الأجنبية الرائدة تتيح إنتاج ما يكفي لتطعيم أكثر من 500 مليون شخص في عام 2021.
ولفت إلى الصندوق ينظر في طلبيات إضافية تقدمت بها بعض الدول والشركات لزيادة إنتاج اللقاح.
ومن المقرر يبدأ توريد أول دفعات من لقاح "سبوتنيك" إلى الخارج في يناير المقبل، علماً بأن فعالية "سبوتنيك-V" تجاوزت 95% بعد 42 يوماً من التجارب.فيروس كورونا الجديد
روسيا تعلن سعر جرعة لقاح "سبوتنيك-V" للمستهلكين الأجانبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-24
ذكر بيان نُشر على الموقع الرسمي الخاص بلقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا، أن سعر جرعة اللقاح للمستهلكين الأجانب سيكون أقل من عشرة دولارات.
ووفقاً لـ"روسيا اليوم" فإن التطعيم يتطلب استخدام جرعتيْن من اللقاح، وستكون تكلفته للمستهلك الأجنبي بحدود 20 دولاراً، مما يعني أنه سيكون أرخص مرتين أو ثلاث مرات من اللقاحات الأخرى ذات مستوى الفعالية المماثل.
وأكد البيان الصادر بهذا الخصوص أن المواطنين يتلقون التطعيم باللقاح مجاناً.
وأشار البيان إلى أن الاتفاقات المبرمة بين الصندوق الروسي للاستثمار وشركات الأدوية الأجنبية الرائدة تتيح إنتاج ما يكفي لتطعيم أكثر من 500 مليون شخص في عام 2021.
ولفت إلى الصندوق ينظر في طلبيات إضافية تقدمت بها بعض الدول والشركات لزيادة إنتاج اللقاح.
ومن المقرر يبدأ توريد أول دفعات من لقاح "سبوتنيك" إلى الخارج في يناير المقبل، علماً بأن فعالية "سبوتنيك-V" تجاوزت 95% بعد 42 يوماً من التجارب.
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
03:09 PM
أرخص مرتين أو ثلاثاً من الأخرى ذات مستوى الفعالية المماثل
ذكر بيان نُشر على الموقع الرسمي الخاص بلقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا، أن سعر جرعة اللقاح للمستهلكين الأجانب سيكون أقل من عشرة دولارات.
ووفقاً لـ"روسيا اليوم" فإن التطعيم يتطلب استخدام جرعتيْن من اللقاح، وستكون تكلفته للمستهلك الأجنبي بحدود 20 دولاراً، مما يعني أنه سيكون أرخص مرتين أو ثلاث مرات من اللقاحات الأخرى ذات مستوى الفعالية المماثل.
وأكد البيان الصادر بهذا الخصوص أن المواطنين يتلقون التطعيم باللقاح مجاناً.
وأشار البيان إلى أن الاتفاقات المبرمة بين الصندوق الروسي للاستثمار وشركات الأدوية الأجنبية الرائدة تتيح إنتاج ما يكفي لتطعيم أكثر من 500 مليون شخص في عام 2021.
ولفت إلى الصندوق ينظر في طلبيات إضافية تقدمت بها بعض الدول والشركات لزيادة إنتاج اللقاح.
ومن المقرر يبدأ توريد أول دفعات من لقاح "سبوتنيك" إلى الخارج في يناير المقبل، علماً بأن فعالية "سبوتنيك-V" تجاوزت 95% بعد 42 يوماً من التجارب.
، روسيا تعلن سعر جرعة لقاح "سبوتنيك-V" للمستهلكين الأجانب ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلن سعر جرعة لقاح "سبوتنيك-V" للمستهلكين الأجانب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.