السعودية اليوم / 32 ألف مستفيد من خدمات مركز السكر في مستشفى حراء العام



مكة المكرمة 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

قدّم مركز الغدد الصماء والسكري في مستشفى حراء العام خدماته لعدد 32 ألف مراجع.

وسجّل المركز خلال 3 الأشهر الماضية عدد (727) حالة جديدة، حيث تم تقديم خطة علاجية لهم بإشراف من قِبَل الكادر الطبي.

يذكر أن المركز يوفر العديد من الخدمات من أبرزها توزيع أجهزة قياس السكر للمرضى، وتقديم البرامج الغذائية ، وتوزيع المطبوعات التوعوية والإرشادية عن مرض السكري .

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12:10ت م

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