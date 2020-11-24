السعودية | حكم قضائي لعقارات الدولة بقيمة 2.2 مليار ريال

المناطق- الرياض

أصدرت المحكمة العامة في مكة المكرمة حكماً قضائيا لصالح الهيئة العامة لعقارات الدولة بقيمة 2 مليار و 200 مليون بعد أن تم دفع المبالغ سابقاً لنزع عقارين في مكة المكرمة.

وبين معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه أن هذه القضية التي كسبتها الهيئة قضائيا تُعد الأولى من نوعها بهذا الحجم، وهي تتعلق بعقارين تم نزعهما في أحد المشاريع في مكة المكرمة، مثمناً دعم ومساندة معالي وزير المالية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد الجدعان.

وقال معاليه: إن الهيئة العامة لعقارات الدولة ستستمر في تطبيق معايير الشفافية والعدالة والحوكمة في معايير نزع المِلكيّة ووضع ضوابط لتقييم العقارات وتحقيق مهامها في الحفاظ على عقارات الدولة والإسهام في حماية المال العام، بما في ذلك دراسة الملفات والصكوك المماثلة التي تشوبها ملاحظات ومخالفات نظامية تستدعي التصحيح، وفق إطار تنظيمي وشفاف ومسطرة من المواصفات والمعايير اللازمة لتحقيق حوكمة موثوقة لعقارات الدولة.