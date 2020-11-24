شكرا لقرائتكم خبر عن 29 مخالفة للإجراءات الوقائية من كوفيد – 19 بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1007 جولات رقابية صحية ،نتج عنها ضبط 35 مخالفة، منها 29 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد - 19 في الأسواق والمراكز التجارية، وأربعة مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتان للتكدس في مساكن العمالة.
كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 780 موقعاً باستخدام 151910 لترات من المعقمات والمطهرات، ورفع 7445 طنا من النفايات، وإزالة 41112 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات.
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