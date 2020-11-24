شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهموس" يبحث التعاون مع سفير الهند والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس بمقر الهيئة اليوم، سفير الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون.

واطّلع سفير الهند على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال تعزيز النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد، كما استعرض تجربة جمهورية الهند في ذات المجال.