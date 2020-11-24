شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ هيئة العقار: نستهدف تطوير السوق وخلق فرص وظيفيه والان نبدء بالتفاصيل

تحتفل الهيئة العامة للعقار بمناسبة تحقيق المعهد العقاري السعودي مستهدف تدريب 40 ألف متدرب ومتدربة بحضور محافظ الهيئة عصام المبارك. وقال "المبارك" أن الهيئة تعمل تستهدف تطوير السوق العقاري العقاري وخلق فرص وظيفية لشباب وشابات الوطن. ويحرص المعهد العقاري السعودي على توفير التدريب والتأهيل للمهنيّين والممارسين في القطاع العقاري السعودي، ومنحهم شهادات معتمدة تمكّنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية.

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