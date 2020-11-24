شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المجاردة تعيد تأهيل الحدائق وتستعد لاستقبال الزوار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عملت بلدية محافظة المجاردة ممثلة في إدارة الخدمات على زراعة النجيلة الطبيعية والصناعية في حدائق المحافظة ومراكزها ضمن أعمال الصيانة التي تتم لها وإعادة تأهيلها. ووجه رئيس بلدية المجاردة عايض المحجاني بعمل هذه التحديثات والصيانة للميادين والحدائق بمتابعة خاصة منه على ماتم إنجازه. وتواصل إدارة الخدمات أعمال معالجة التشوهات البصرية بإزالة المخلفات بأنواعها في المحافظة وإعادة تهيئة الميادين والمجسمات.



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