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أعلن الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك-V"، على موقع "تويتر"، عن النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح، بعد مرور 42 يوماً من إعطاء الجرعة الأولى منه.
وقد أسفرت تلك النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح.
وبحسب وكالة "تاس"، أشارت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك-V" كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.اللقاح الروسي سبوتنيك V
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 02:56 PM
المركز الروسي اشترط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح"غاماليا": فعالية "سبوتنيك-V" تجاوزت 95% بعد تجارب 42 يوماً
أعلن الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك-V"، على موقع "تويتر"، عن النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح، بعد مرور 42 يوماً من إعطاء الجرعة الأولى منه.
وقد أسفرت تلك النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح.
وبحسب وكالة "تاس"، أشارت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك-V" كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.
، "غاماليا": فعالية "سبوتنيك-V" تجاوزت 95% بعد تجارب 42 يوماً ،
المصدر : الخليج 365
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