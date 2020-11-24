- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أدانت المملكة المتحدة هجوم مليشيا الحوثي الإرهابي على محطة توزيع الوقود في جدة.
وقال وزير خارجية بريطانيا دومنيك راب: الهجوم على البنية التحتية المدنية كمنشأة الوقود في جدة يتناقض مع مزاعم الحوثيين بأنهم يريدون إنهاء الصراع.
وأضاف: اليمن معرض الآن لمجاعة، وعلى الحوثيين وقف اعتداءاتهم والعمل مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام.
من جهته، أكد وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي أن اعتداءات الحوثيين عبر الحدود تجاه السعودية تهدد بإخراج عملية السلام بقيادة بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن عن مسارها وتعرض حياة المدنيين للخطر.
وأضاف: السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الرهيبة في اليمن هي وقف الأطراف للقتال والاجتماع حول طاولة المفاوضات.وزير خارجية بريطانيا دومنيك راب
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 02:49 PM
أكدت أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة يتمثل في وقف القتالبريطانيا تدين هجوم الحوثي على محطة توزيع الوقود في جدة
أدانت المملكة المتحدة هجوم مليشيا الحوثي الإرهابي على محطة توزيع الوقود في جدة.
وقال وزير خارجية بريطانيا دومنيك راب: الهجوم على البنية التحتية المدنية كمنشأة الوقود في جدة يتناقض مع مزاعم الحوثيين بأنهم يريدون إنهاء الصراع.
وأضاف: اليمن معرض الآن لمجاعة، وعلى الحوثيين وقف اعتداءاتهم والعمل مع الأمم المتحدة لتحقيق السلام.
من جهته، أكد وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي أن اعتداءات الحوثيين عبر الحدود تجاه السعودية تهدد بإخراج عملية السلام بقيادة بعثة الأمم المتحدة إلى اليمن عن مسارها وتعرض حياة المدنيين للخطر.
وأضاف: السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الرهيبة في اليمن هي وقف الأطراف للقتال والاجتماع حول طاولة المفاوضات.
، بريطانيا تدين هجوم الحوثي على محطة توزيع الوقود في جدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تدين هجوم الحوثي على محطة توزيع الوقود في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.