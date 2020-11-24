- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، عن تخفيف للقيود المفروضة لاحتواء وباء "كوفيد-19" مع تراجع عدد الإصابات الجديدة في فرنسا.
واجتمع "ماكرون" خلال الصباح مع مجلس الدفاع؛ لوضع اللمسات الأخيرة على القرارات التي سيعلنها في المساء عبر التلفزيون، وفقاً لـ"فرانس 24".
ويفترض أن يجري تخفيف القيود على ثلاث مراحل، بدءاً من الأول من ديسمبر (كانون الأول)، ثم قبل عطلة الميلاد، وأخيراً مطلع عام 2021.
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، من أن هذا الإعلان لن يعني إلا تخفيفاً طفيفاً للإغلاق.
ويعتمد العديد من زعماء دول أوروبا الغربية، نبرة مماثلة حذرة ومتوازنة، كما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 02:34 PM
"ماكرون" يعلن الإجراءات الجديدة اليومبعد تراجع الإصابات.. فرنسا تخفف قيود "كورونا"
يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، عن تخفيف للقيود المفروضة لاحتواء وباء "كوفيد-19" مع تراجع عدد الإصابات الجديدة في فرنسا.
واجتمع "ماكرون" خلال الصباح مع مجلس الدفاع؛ لوضع اللمسات الأخيرة على القرارات التي سيعلنها في المساء عبر التلفزيون، وفقاً لـ"فرانس 24".
ويفترض أن يجري تخفيف القيود على ثلاث مراحل، بدءاً من الأول من ديسمبر (كانون الأول)، ثم قبل عطلة الميلاد، وأخيراً مطلع عام 2021.
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، من أن هذا الإعلان لن يعني إلا تخفيفاً طفيفاً للإغلاق.
ويعتمد العديد من زعماء دول أوروبا الغربية، نبرة مماثلة حذرة ومتوازنة، كما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
، بعد تراجع الإصابات.. فرنسا تخفف قيود "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تراجع الإصابات.. فرنسا تخفف قيود "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.