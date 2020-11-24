بالفيديو.. لحظة تحليق أسراب من الجراد في سماء طريق «أبها - الطائف»

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): كشف مقطع فيديو، عن لحظة انتشار أسراب الجراد أمس الاثنين، على طريق أبها - الطائف الدولي شمال محافظة النماص. كشف مقطع فيديو، عن لحظة انتشار أسراب الجراد أمس الاثنين، على طريق أبها - الطائف الدولي شمال محافظة النماص. وهاجمت أعداد كثيفة من الجراد، مراكز شمال محافظة النماص خلال هذه الأيام؛ لتنتشر فوق المباني السكنية والطرق الرئيسية والمسطحات الخضراء.

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