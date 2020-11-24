شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: الحالة الممطرة ستبدأ بعد 36 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الباحث في الطقس والمناخ زياد الجهني، أن الحالة الممطرة ستبدأ بعد 36 ساعة من وسط الغربية ثم تتطور بعد ذلك وحتى تتضح الامور ميدانياً.

وقال الباحث : " إذا هبت الرياح الشمالية فأعلم أن القوة جنوبك وأن المنطقة مستقرة ".

وأضاف " وإذا هبت الرياح الرطبة البحرية "الازيب" فأعلم أن قوة الحالة على منطقتك ان شاء الله واستبشروا بها خيرا".

وكان الباحث في الطقس والمناخ، قد حذر من الحالة المطرية القادمة، حيث توقع هطول أمطار غزيرة وجرياناً للسيول.