شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: الحالة الممطرة ستبدأ بعد 36 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الباحث في الطقس والمناخ زياد الجهني، أن الحالة الممطرة ستبدأ بعد 36 ساعة من وسط الغربية ثم تتطور بعد ذلك وحتى تتضح الامور ميدانياً.
وقال الباحث : " إذا هبت الرياح الشمالية فأعلم أن القوة جنوبك وأن المنطقة مستقرة ".
وأضاف " وإذا هبت الرياح الرطبة البحرية "الازيب" فأعلم أن قوة الحالة على منطقتك ان شاء الله واستبشروا بها خيرا".
وكان الباحث في الطقس والمناخ، قد حذر من الحالة المطرية القادمة، حيث توقع هطول أمطار غزيرة وجرياناً للسيول.
كانت هذه تفاصيل خبر الجهني: الحالة الممطرة ستبدأ بعد 36 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.