شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية: الانتهاء من 98٪ من المرحلة الأولى لخدمة أحياء طيبة والفاخرية والندى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز تفاصيل مشاريع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية، ضمن مشاريع تصريف مياه الأمطار الجارية بحاضرة الدمام.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا : أنه تم الانتهاء من 98% من تنفيذ المرحلة الأولى لخدمة أحياء طيبة والندى والفاخرية، والتي تتضمن تنفيذ خط طرد قطر ١٨٠٠ ملم من حي طيبة وحتى المصب على الخليج العربي بطول إجمالي ١٧٥٠٠ متر طولي، وجزء من شبكات الانحدار داخل حي الفاخرية بطول ٣٩٤٠ متر طولي، وبأقطار أنابيب تتراوح من 400 ملم وحتى ١٢٠٠ ملم وعدد ٦٥ منهول وعدد ٨٦ مصيدة مطر وربطها على البحيرة القائمة بحي الفاخرية.

وقال الملا أنه تم طرح مشروعين للتنفيذ واستكمال شبكات تصريف مياه الأمطار و محطتين لتصريف مياه الأمطار بحي الفاخرية وحي طيبه، مبينا أنه جاري استكمال إجراءات الترسية لهم، وأن العمل الذي تم في هذه الأحياء، يأتي استكمالاً لدعم وزارة الشؤون البلدية والقروية لمشاريع البنى التحتية وخاصة تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية، مشيراً إلى أنه سيتم العمل بمشاريع أخرى خلال الفترة القادمة للمناطق غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، وذلك في إطار رفع الكفاءة في شبكة تصريف مياه الأمطار والحد من الأضرار التي تخلفها وتجمعها في الأحياء .

وأكد أن هذه المشاريع الاستراتيجية تأتي ضمن خطة الأمانة لتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار بحاضرة الدمام، لخدمة مجموعة من الأحياء السكنية تشمل الفاخرية وطيبة والندى والمخططات المجاورة من الجهة الغربية، وذلك بإنشاء منظومة متكاملة.

وقال المهندس عصام الملا، بأنه يجري العمل حاليا على تنفيذ ٤ مشاريع لتصريف مياه الأمطار لخدمه أحياء ضاحية الملك فهد بالدمام والتي تتضمن مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الأولى بضاحية الملك فهد، وهو عباره عن خطي طرد بطول ١٧٠٠٠ م.ط وغرف صمامات رئيسيه هواء وغسيل ومنشأ مصب ابتداء من الخليج العربي وحتى بداية الحي الخامس بضاحية الملك فهد وبلغت نسبه الانجاز بالمشروع 93 %

ومشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثانية بضاحية الملك فهد وهو عبارة عن استكمال خطي طرد بطول ١١٣٧٦م.ط وغرف صمامات رئيسية هواء وغسيل ابتداءً من الحي الخامس بضاحية الملك فهد وحتى محطتي تصريف مياه الأمطار في كل من الحي الخامس والثاني بضاحية الملك فهد، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 99%

وكذلك مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثالثة بضاحية الملك فهد، وهو عباره عن محطه ضخ بالحي الخامس بضاحية الملك فهد، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 53 %

إضافة الى مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الرابعة بضاحية الملك فهد وهو عباره محطه ضخ لتصريف مياه الأمطار بالحي الثاني بضاحية الملك فهد وشبكات تصريف مياه أمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بالحي الثاني وجزء من الحي السادس والخامس بضاحية الملك فهد بأقطار تتراوح من ٤٠٠ ملم، وحتى ٣٠٠٠ ملم، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 73 %.

وأشار وكيل الأمين للتعمير والمشاريع الى أنه جاري الانتهاء من رفع كفاءة محطة بن خلدون بتنفيذ خط طرد قطر ١٤٠٠ ملم من محطة الجنوبية (1) ( محطة بن خلدون ) وربطها بمحطه الغربية (1)، وذلك لخدمة أحياء بن خلدون والمريكبات والنزهة والفردوس والجامعيين، وشبكات نفق وجسر تقاطع شارع الخليفة عثمان بن عفان، وكل من طريق الأمير نايف بن عبد العزيز وطريق الأمير متعب بن عبد العزيز، وتفعيل وحدات ضخ بحي الأرجان بالخالدية الشمالية، وشارع الأشرعة بحي الشاطئ بالدمام وشارع الخليفة عثمان بن عفان ، بحي الواحة، وذلك ضمن مشروع تصريف مياه الأمطار في عدة أحياء بالدمام، وجاري الربط وتفعيل محطة حي الضباب التي تخدم حي الضباب وحي النور وجزء من شبكات تصريف مياه الأمطار بغرب الدمام ، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 90 %.

وأبان بأن أطوال شبكات تصريف مياه الأمطار الرئيسية والفرعية بلغ تقريباً مليون متر طولي، فيما بلغ عدد المحطات (36) محطة بطاقة تصريفية (300000) متر مكعب بالساعة، وبلغ عدد المضخات الأساسية (79) وعدد المضخات الاحتياطية (42).