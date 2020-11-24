بالفيديو.. تفاصيل حادث أرامكو بجدة: أضرار محدودة بخزان واحد والإمدادات لم تتأثر

أوضحت قناة «الإخبارية» أن أضرارًا محدودة تعرض لها خزان واحد تابع لشركة أرامكو في جدة، عقب تعرضه لمقذوف إرهابي، أمس الاثنين.

وذكرت قناة الإخبارية –على لسان مراسلها في جدة- أن خزانًا واحدًا سعته نصف مليون برميل تعرض لأضرار محدودة جدًا.

وأضاف، أن الإمدادات البترولية في جدة لم تتأثر بالاعتداء الإرهابي.

من جانبه، ذكر مسؤول في شركة أرامكو، لوكالة أنباء رويترز، اليوم الثلااء، أن الشركة أظهرت قدرتها على التعامل مع هجوم الحوثيين، مشيرًا إلى أن رجال الإطفاء استجابوا فورًا وأخمدوا الحريق خلال 40 دقيقة.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، صرح أمس الاثنين، أنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح الاثنين، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.

من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، أنه ثبت تورط الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان.

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