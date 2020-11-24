مصحوبة برياح وسيول..
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، بدءًا من الغد الأربعاء وحتى يوم الأحد القادم.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى شديدة الغزارة، ومصحوبة برياح نشطة، وتساقط البرد وسيول.
ونشرت هيئة الأرصاد –عبر حسابها على تويتر- جدولًا بالمناطق التي تشملها الحالة المطرية وشدتها، كالتالي:
اقرأ أيضًا:
«طقس الثلاثاء».. 3 مناطق سعودية تتأثر بغبار ورياح مثيرة للأتربة
«الحربي» يحدد المناطق والمدن التي تشملها الحالة المطرية المتوقَّعة
كانت هذه تفاصيل خبر «الأرصاد» تتوقع حالة مطرية غزيرة بمعظم مناطق المملكة.. وتحدد بدايتها ونهايتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.