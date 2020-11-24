«الأرصاد» تتوقع حالة مطرية غزيرة بمعظم مناطق المملكة.. وتحدد بدايتها ونهايتها

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، بدءًا من الغد الأربعاء وحتى يوم الأحد القادم.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى شديدة الغزارة، ومصحوبة برياح نشطة، وتساقط البرد وسيول.

ونشرت هيئة الأرصاد –عبر حسابها على تويتر- جدولًا بالمناطق التي تشملها الحالة المطرية وشدتها، كالتالي:

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