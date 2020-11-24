باكستان تدين استهداف خزان أرامكو بجدة.. وتؤكد تضامنها مع السعودية

دعت لوقف مثل هذه الأعمال..
أدانت باكستان -اليوم الثلاثاء- بشدة، الهجوم الصاروخي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة، مما أدى إلى اندلاع حريق في خزان وقود تم إخماده بنجاح دون وقوع إصابات.
وذكرت الخارجية الباكستانية في بيان لها، أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات التي تنتهك وحدة أراضي وسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهدد حياة المدنيين الأبرياء.
وأكدت باكستان، دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.
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