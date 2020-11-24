العقوبة تصل إلى الحبس وغرامة نصف مليون ريال.. 7 أنواع من الجرائم الإلكترونية تجنب الوقوع فيها

حددت هيئة حقوق الإنسان، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة خطوات الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر تطبيق كلنا آمن .

وقالت هيئة حقوق الإنسان: «ساهم بالحد من وقوع الجرائم الإلكترونية، ومنها الابتزاز والتشهير والتهديد عبر إبلاغك من خلال تطبيق البلاغات الأمنية كلنا أمن».

وأوضحت هيئة حقوق الإنسان، أن الجرائم الإلكترونية تتمثل في المساس بالحياة الشخصية، والتشهير والتهديد وانتحال الشخصية، والابتزاز والاحتيال واختراق حسابات منصات التواصل الاجتماعي وهي «تويتر، إنستجرام، يوتيوب، سناب شات، فيسبوك، أخرى».

ووفقًا لتطبيق كلنا أمن، فإن طريقة تقديم البلاغات عند التعرض للجرائم الإلكترونية تبدأ بتعبئة الملاحظات الخاصة بالبلاغ، ورفع صورة توضحه، ثم إرسال البلاغ إلى القسم المختص بالجرائم المعلوماتية، ثم ستظهر قائمة الملاحظات، فيُكتَب فيها الملاحظات حول البلاغ، ثم اختيار الجهة المختصة بالجرائم المعلوماتية، وهي الدوريات الأمنية، وفقًا للحساب الرسمي لتطبيق كلنا أمن.

عقوبة الجرائم الإلكترونية

ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال من يحاول التجسّس على معلومات الآخرين أو اختراق أجهزتهم تحت قائمة الجرائم الإلكترونية، وفقًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وتشمل عقوبة الجرائم الإلكترونية كلَّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه. وفقًا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وكذلك المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وفي حالة كانت الجرائم الإلكترونية تتعلق بالوصول للمعلومات البنكية أو الائتمانية أو بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات أو أموال أو معلومات أو خدمات فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال. وفقًا للمادة الرابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

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