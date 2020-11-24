

السيح 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت الكلية التقنية للبنين بالخرج، عن بدء القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي للفصل التدريبي الثاني لهذا العام، في تخصصات التقنية الإدارية، وتقنية الدعم الفني، وتقنية الشبكات، وتقنية القوى الكهربائية، وتقنية الآت ومعدات، وتقنية ميكانيكا السيارات، وتقنية الكترونيات صناعية وتحكم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للقبول:

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

ويعد برنامج التدريب التطبيقي المسائي أحد البرامج التي تتيحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للالتحاق بها للحصول على درجة الدبلوم في عدد من التخصصات، للذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج الأساسي بالكليات التقنية، من العاملين في القطاعين العام والخاص لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وهم على رأس العمل خلال الفترة المسائية.

// انتهى //

13:05ت م

0067





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي بتقنية الخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.