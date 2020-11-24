السعودية اليوم / مؤتمر "HIMSS" يستعرض الفرص الواعدة لتقنية blockchain في مجال الرعاية الصحية



الرياض 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

يستعرض مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي HIMSS موضوع إنشاء مكان العمل الرقمي ومناقشة الوضع الراهن، وذلك ضمن عدة محاور يشملها المؤتمر ومن أبرزها قيادة الإبتكارات المشتركة ونماذج الأعمال الجديدة، وتوسيع نطاق الصحة والرعاية إلى خارج المستشفى، واستغلال قوة البيانات كتمكين أنظمة صحية أكثر ذكاءً، والدروس المستفادة من COVID-19 ، والاستفادة من الصحة الرقمية للتنبؤ بالأزمات المستقبلية ومنعها وإدارتها، إضافة إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التقنية المتقدمة في مجالات الرعاية الصحية وسبل الاستفادة منها.

كما سيتم ضمن فعاليات المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء ومختصون من داخل وخارج المملكة؛ مناقشة الفرص الواعدة لتقنية blockchain في مجال الرعاية الصحية وفهم أساسيات ومزايا هذه التقنية والتعرف على أحدث تطوراتها.

يذكر أن المؤتمر سينعقد برعاية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة افتراضيا، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2020، وبرعاية وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والهيئة

// انتهى //

12:59ت م

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الرياض 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واسيستعرض مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي HIMSS موضوع إنشاء مكان العمل الرقمي ومناقشة الوضع الراهن، وذلك ضمن عدة محاور يشملها المؤتمر ومن أبرزها قيادة الإبتكارات المشتركة ونماذج الأعمال الجديدة، وتوسيع نطاق الصحة والرعاية إلى خارج المستشفى، واستغلال قوة البيانات كتمكين أنظمة صحية أكثر ذكاءً، والدروس المستفادة من COVID-19 ، والاستفادة من الصحة الرقمية للتنبؤ بالأزمات المستقبلية ومنعها وإدارتها، إضافة إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات التقنية المتقدمة في مجالات الرعاية الصحية وسبل الاستفادة منها.كما سيتم ضمن فعاليات المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء ومختصون من داخل وخارج المملكة؛ مناقشة الفرص الواعدة لتقنية blockchain في مجال الرعاية الصحية وفهم أساسيات ومزايا هذه التقنية والتعرف على أحدث تطوراتها.يذكر أن المؤتمر سينعقد برعاية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة افتراضيا، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2020، وبرعاية وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية بالتعاون مع جمعية أنظمة إدارة المعلومات الصحية (HIMSS)، وذلك تحت شعار "تحول الصحة والرعاية من الرؤية إلى الواقع"، وسيتم منح المشاركين في المؤتمر عضوية مجانية لدى جمعية (HIMSS) لمدة عام كامل، كما سيحصلون على 21 ساعة تعليمية مجانية.// انتهى //12:59ت م0063

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