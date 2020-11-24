السعودية اليوم / ليبيا تسجل 707 إصابات جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 707 إصابات جديدة بفيروس

وقال المركز في بيان له اليوم إنه بذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات

// انتهى //

12:38ت م

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طرابلس 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 707 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، إضافة إلى 712 حالة شفاء، و13 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة.وقال المركز في بيان له اليوم إنه بذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا المستجد في ليبيا إلى 79180 حالة، فيما توفي 1110 أشخاص جراء الإصابة بالفيروس ، 50304 متعافين .// انتهى //12:38ت م0059

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