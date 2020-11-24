السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 137 وفاة و 1123 إصابة جديدة بكورونا



بروكسل 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1123 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 559.902 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15.755 حالة وفاة .

// انتهى //

12:31ت م

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بروكسل 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1123 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 137 وفاة .وأفادت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 559.902 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15.755 حالة وفاة .// انتهى //12:31ت م0058

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